Киев, , 17:37 — REGNUM Проект постановления по вопросу разрыва дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией зарегистрирован в украинской Верховной раде, сообщает 18 июня ТАСС.

Авторами проекта является межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию», в основном состоящее из депутатов от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», также известной под аббревиатурой ПЕС.

По словам одного из депутатов ПЕС, Алексея Гончаренко, после принятия этого постановления надо будет «прекратить какие-либо дипломатические отношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных».

В проекте постановления предложено официально отказаться признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, а «белорусский режим» считать «угрозой международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами».

Поводом для этой инициативы стало разрешение властей Белоруссии представителям правоохранительных органов Луганской народной республики (ЛНР) провести следственные действия с задержанным экстремистом Романом Протасевичем, ранее добровольно служившим в нацистском батальоне «Азов».

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