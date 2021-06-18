Калуга, , 17:14 — REGNUM На июньском заседании сессии Срассказал об изменениях в бюджет текущего года, инициированных губернатором Владиславом Шапшой. «За каждой из цифр стоят конкретные вопросы, о решении которых просят люди», — подчеркнул он.

Зал заседаний Законодательного собрания Калужской области Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

Доходы бюджета, по словам председателя, увеличены на шесть с половиной миллиардов рублей. Треть этой суммы — рост собственных финансовых поступлений. За счет увеличения собственных доходов будет построено 50 станций очистки воды в 18 муниципальных образованиях, модернизированы сети водоснабжения и водоотведения на сумму 152 миллиона рублей. Перераспределение резервных средств позволит выделить на развитие водохозяйственного комплекса региона еще 297 миллионов, сказал Геннадий Новосельцев.

На восстановление прав обманутых дольщиков из бюджета дополнительно планируется выделить более 315 миллионов рублей. «Очевидно, что для тех, кто годами ждет своего жилья, решение этой проблемы — судьбоносный вопрос», — отметил спикер.

«За счет перераспределения резервных средств на строительство «ковидного» госпиталя в Калуге будет выделено 800 миллионов рублей. Увеличиваются и расходы на финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В сумме это почти 554 миллиона рублей», — подчеркнул Геннадий Новосельцев, завершая свое выступление.

Все озвученные им изменения в ходе заседания сессии депутаты поддержали.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

Запрет на безалкогольные энергетики для несовершеннолетних вступит в силу с 1 марта 2022 года. По инициативе молодежного парламента принят закон о запрете на территории Калужской области розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Предполагается, что нарушение запрета повлечет штраф на физических лиц в размере от двух до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц — от ста до ста пятидесяти тысяч рублей. «Запрет вступит в силу с 1 марта 2022 года. Под запрет попадут безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие кофеин и другие тонизирующие компоненты, за исключением кофе, чая и безалкогольных напитков на основе кофейных и чайных экстрактов», — уточнила председатель молодежного парламента Дарья Никеева.

Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли закон, который предусматривает предоставление инвесторам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для строительства многоквартирных домов при условии, что застройщик предоставит не менее 15 квартир обманутым дольщикам в собственность бесплатно.

В ходе сессии было принято решение о расширении меры поддержки для резидентов ОЭЗ «Калуга». «Расширен перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль, став резидентом особой экономической зоны в Калужской области. В него вошли производители бумаги и картона, и те, кто занимается полиграфической деятельностью. Но воспользоваться льготой смогут предприятия, которые платят среднюю зарплату не менее пяти прожиточных минимумом», — отметил председатель парламента.

Одним из ключевых вопросов в реализации закона о благоустройстве является определение границ территорий, закрепленных за тем или иным собственником. Только так можно понять, с кого спрашивать за своевременное наведение там порядка. «Раньше эту границу можно было установить только на основании схемы, которая была связана с данными кадастрового учета. Но, к сожалению, не все здания стоят на этом учете. Теперь муниципалитетам дана возможность устанавливать границы в метрах по периметру здания», — рассказал Геннадий Новосельцев.

Депутаты Законодательного собрания Калужской области также поддержали инициативу уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ольги Коробовой об установлении нового праздника — Дня отца. Отмечать его в регионе планируют в третье воскресенье октября. «Мы считаем, что это послужит укреплению семей, будет пропагандой семейных ценностей», — сказал председатель парламента Геннадий Новосельцев, комментируя инициативу.