Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава исполкома петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров дал личное поручительство в отношении депутата Заксобрания Максима Резника (фракция «Партии роста») обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Этот факт подтвердили 18 июня в пресс-службе городского парламента.

Напомним, Резник свою вину не признаёт. В эти минуты Октябрьский районный суд Петербурга решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие настаивает на домашнем аресте, сам обвиняемый просит ограничиться подпиской о невыезде.

Добавим, что поручительства за Резника также подписали глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина, депутаты Законодательного собрания Надежда Тихонова, Борис Вишневский и Михаил Амосов, режиссёр Александр Сокуров и ряд других общественных деятелей Петербурга.

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