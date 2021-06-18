Москва, , 17:03 — REGNUM «С учётом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия с целью укрепления государственного суверенитета Российской Федерации и Республики Беларусь и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международных правовых договорённостей», — заявил 18 июня глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Лавров сообщил журналистам, что по словам Макея в Белоруссии идёт «конструктивный диалог» с участием некоей «конструктивной оппозиции», и этот процесс позволит окончательно нормализовать ситуацию и положить конец «всем продолжающимся пока спекуляциям вокруг этой страны».

Министры обсудили продолжение интеграции в рамках Союзного государства и ЕАЭС. По мнению главы МИД РФ, «эта работа прогрессирует».

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Макей и Лавров обсудили также «чувствительные вопросы». Сообщил глава российской дипломатии. В частности, шла речь о Софии Сапеге и Егоре Дудникове, которые находятся в минских следственных изоляторах под арестом с политически мотивированными обвинениями.

«С учетом организованной извне агрессивной информационной кампании против двух стран согласованы подходы к дальнейшей совместной работе в информационном пространстве в национальных интересах Белоруссии и России», — сказано в опубликованном 18 июня сообщении МИД Белоруссии по итогам переговоров главы министерства Владимира Макея с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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В ходе совместного брифинга по итогам переговоров Макей сказал: «Хочу особо отметить: последние события вокруг Белоруссии и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегии и инструментов ведения информационной войны против обеих стран. Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство в понимании нашей общности и единства».

«В связи с этим мы признательны за оказанное в последнее время российской стороной содействие, в частности, в информационной сфере. Многие федеральные и региональные российские медиа-площадки вступились за Белоруссию — если взять, упомянуть о крайнем событии с этим самолётом, оперировали исключительно фактами и проявили высокий профессионализм и солидарность», — добавил белорусский министр.