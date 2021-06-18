Москва, , 16:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переназначением на должность генерального секретаря ООН, сообщает 18 июня пресс-служба Кремля.

Отмечено, что при этом российский лидер выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Гутерреша на этом посту повысит эффективность механизмов ООН.

«Решение Генеральной Ассамблеи в полной мере подтверждает Ваш высокий политический авторитет. Уверен, что Ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли Организации в мировых делах», — указано в поздравлении президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр официально объявил о назначении Антониу Гутерреша генеральным секретарем международной организации на второй срок, который будет продолжаться с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

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