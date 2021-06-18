Париж, , 18:41 — REGNUM Граждане Кубы, проживающие в Чехии и Нидерландах, в пятницу, 18 июня, выступили в поддержку борьбы Кубы против блокады, созданной США, сообщает Prensa Latina,

В первые часы 15-ой встречи кубинских резидентов в Европе (ECRE), состоявшейся в этом году во Франции, было объявлено, что во время субботнего форума резиденты открыто выступят против экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой Вашингтоном на протяжении последних шести десятилетий.

Отметим, организаторы ECRE заявили главными темами 15-ой встречи: защиту суверенитета и независимости Кубы и отказ от экономической, торговой и финансовой блокады США.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума обратится к парламентам стран мира с требованием к США снять экономическую блокаду с Кубы.

Ранее Совфед принял заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США.