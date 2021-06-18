Нью-Йорк, США, , 16:47 — REGNUM Генеральная ассамблея ООН приняла решение назначить Антониу Гутерреша Генеральным секретарём организации на повторный срок, сообщил 18 июня журналистам председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр.

Гутерреш будет занимать эту должность до 2026 года включительно.

«Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерреша Генеральным секретарём ООН на второй срок, с 1 января 2022-го до 31 декабря 2026 года», — цитирует ТАСС заявление Бозкыра.

Как сообщало ИА REGNUM, Антониу Гутерреш работает в должности генсека ООН с 1 января 2017 года.

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