Минск, , 16:47 — REGNUM Польша «насаждает» в соседней Белоруссии «фашистские методы» и одновременно требует от Германии компенсации за преступления нацистов. Об этом 18 июня проинформировал общественность белорусские государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания».

В весьма резких и вульгарных формулировках в анонсе новостного выпуска (эфир в 15.00) гостелеканал «Беларусь 1» заявил, что Польша якобы насаждает фашистские методы. Как и когда, и кем конкретно они насаждаются, и какие признаки фашизма в этих методах — входящий в государственный медиа-холдинг телеканал не сообщил.

В самом выпуске новостей телезрителям сообщили, что президент Анджей Дуда предложил Германии вернуть его стране ценности, которые во время Второй мировой войны награбили нацисты. Польский лидер предложил начать с возврата культурных ценностей.

Напомним, белорусский государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» регулярно распространяет ложь и инсинуации в крайне оскорбительных формулировках. Так, например, в августе 2020 года СМИ холдинга сообщили, что расстрелянный на минской площади безоружный манифестант Александр Тарайковский погиб при якобы попытке бросить в правоохранителей «неустановленное взрывное устройство».

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