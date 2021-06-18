Таллин, , 16:40 — REGNUM Отсутствие на VIII-м Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Эстонии представителей России продемонстрировало неправильность выбранной властями прибалтийской республики стратегии, направленной на политизацию финно-угорской темы.

Об этом обозреватель и журналист Эстонии Аллан Хантсом заявил sputnik-meedia.ee.

Он напомнил, что власти Эстонии уже не один год активно используют финно-угорскую тематику в избирательном ключе: критикуя ситуацию с братскими народами в соседней России и полностью игнорируя факты и цифры, которые свидетельствуют о совершенно обратном положении реальных дел.

Кроме того, именно на территории Эстонии при полном попустительстве местных властей регулярно проходят мероприятия, на которых звучат сепаратистские призывы к созданию на территории Ленинградской области «Свободной республики Ингрии» и отделению ее от России.

Деструктивную роль Эстонии признал глава Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев. По его словам, деятельность Всемирного Конгресса финно-угорских народов стала носить ярко выраженный политизированный характер, представители Эстонии основную задачу стали видеть в обсуждении лишь негативных аспектов жизни российских финно-угров, в их «воспитании» в направлении противостояния российской власти и в духе идеи самоопределения.

Любопытно, сообщает издание, что карелу Алексею Цыкареву, который с 2008 года регулярно участвует в различных культурных финно-угорских мероприятиях, власти Эстонии не выдали визу для участия в конгрессе. Цыкарев связал это со стремлением эстонских властей видеть у себя лишь тех спикеров, кто готов поддержать политизацию работы финно-угорских учреждений.

«Конгресс впал, на мой взгляд, в идейный кризис. То есть, имеется некое непонимание того, куда двигаться дальше и какие вопросы необходимо рассматривать», — отметил он.

Поэтому в качестве выхода из создавшегося идейного тупика Цыкарев назвал обсуждение проблем финно-угорских народов России, в первую очередь, на российских площадках, чтобы избежать политизации вопроса и говорить по сути развития культур и языков братских народов.

В 2021 году финно-угры России с 3 по 4 июня провели в Удмуртии Первый всероссийский форум финно-угорских народов.