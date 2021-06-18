Каракас, , 18:41 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса проведут встречу 22 июня, сообщает 18 июня Prensa Latina.

Дипломаты обсудят ситуацию в Венесуэле и другие темы, включая совместную кооперацию против распространения коронавируса.

В ходе переговоров также будут обсуждаться актуальные вопросы международной и региональной повестки дня и взаимоотношения в контексте ООН и других международных платформ и агентств. Напомним, 30 марта Россия и Венесуэла подписали соглашения по финансовым, энергетическим, рыночным, военным, продовольственным, медицинским и другим вопросам. Отметим, что Россия является главным поставщиков вакцины от короновируса в Венесуэлу.

Недавно, 12 июня, Каракас получил восьмую посылку российской вакцины «Спутник V» .