Таллин, , 16:37 — REGNUM Вслед за депутатом Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террасом жалобу депутата ЕП Яны Тоом и писателя Каура Кендера подверг критике и местный политолог Пеэтер Тайм.

Как сообщила stolitsa. ee, в жалобе, поданной в комиссию по петициям Европарламента, заявлено, что Эстония дискриминирует неграждан (обладателей так называемых «серых паспортов» — прим. ИА REGNUM) в их гражданских и политических правах.

По мнению Тайма, массовое безгражданство не является проблемой современной Эстонии. «Проблемой являются не серопаспортники, а член Европарламента Яна Тоом, которая в очередной раз пытается выставить себя защитником прав русскоязычного населения Эстонии», — заявил он.

Тайм отметил, что полностью присоединяется к мнению Рихо Терраса. Террас, известный своими антироссийскими заявлениями и решениями, назвал «позором» жалобу, так как она бросает тень на Эстонию и якобы соответствует интересам российской пропаганды.

Проблема массового безгражданства в Эстонии и Латвии регулярно поднимается в международных структурах, таких как Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Комитет ООН по правам человека, Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств и прочих. Она также стала объектом обсуждения в Европейском суде по правам человека.

МИД России неоднократно указывал на недопустимость существования института массового безгражданства в современной Европе.