Таллин, , 16:29 — REGNUM Решение парламента Эстонии Рийгикогу, позволяющее депутатам Европарламента одновременно занимать пост в местных законодательных органах власти, обрадовало европарламентария Яну Тоом. «Я рада», — написала эстонский политик на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее признанию, она всегда считала, что в вопросе «сидения на двух стульях» не должно быть никакого противоречия: «Всегда считала, что надо или запретить баллотироваться депутатам Рийгикогу и Европарламента, или дать возможность работать».

Тоом добавила, что, по ее мнению, совмещение двух должностей вполне возможно. Однако, добавила она, в таком случае местный депутат, одновременно сидящий в Европарламенте, не должен получать денег за вторую работу. «Не возьму, даже если полагается», — выразила она свое отношение к такому вопросу.

17 июня нынешнего года парламент Эстонии в срочном порядке утвердил поправки в Закон о выборах в Европейский парламент и Закон об организации местного самоуправления, которые позволяют депутатам Европарламента одновременно входить в состав волостных и городских собраний. Сами поправки были внесены парламент в мае нынешнего года.

До настоящего время евродепутатам разрешалось только баллотироваться на муниципальных выборах, а занимать депутатское кресло в случае избрания закон им не разрешал, если только они не откажутся от места в Европарламенте.