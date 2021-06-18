Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать материалы об избрании меры пресечения действующему депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику, обвиняемому в незаконном обороте без цели сбыта наркотических средств. Следствие по уголовному делу настаивает на избрании Резнику меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета на общение. Об этом 18 июня сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Максим Резник за решеткой

Как следует из ходатайства следствия, в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлено, что Максим Резник при неизвестных обстоятельствах приобрел для личного потребления наркотическое средство — каннабис (марихуану) массой 18,2 грамма.

Днем 9 марта парламентарий пришел на набережную канала Грибоедова, 44, пом. 4-Н, в квартиру своих дальних родственников, где продолжил незаконно хранить при себе наркотическое средство до прибытия на квартиру сотрудников полиции для обыска. Резник оставил наркотическое средство на столе и скрылся с места преступления.

«Резник женат, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет, несудимый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, на учетах в НД и ПНД не состоящий, — сообщили в ОПС детали биографии депутата. — 18 июня Резнику было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.228 УК РФ. Вину не признал».

Учитывая, что Резник знает личности свидетелей, ГСУ СКР по Санкт-Петербургу полагает, что домашний арест «способен обеспечить следствию контроль за надлежащим поведением Резника вне мест лишения свободы».

Следствие просит назначит Резнику домашний арест по 17 августа 2021 года с запретом покидать без разрешения следователя квартиру на улице Кораблестроителей, за исключением экстренной медицинской помощи, общаться без разрешения следователя со всеми лицами, кроме своих защитников и близких родственников, проживающих совместно с ним, а также лиц, оказывающих медпомощь. Ему предлагается запретить получать и отправлять корреспонденцию, за исключением корреспонденции, связанной с осуществлением прав обвиняемого по уголовному делу, а также вести переговоры с использованием любых средств связи, за исключением переговоров со своими защитниками, близкими родственниками, с лицом, ведущим предварительное следствие по делу, и с контролирующим органом.