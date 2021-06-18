Москва, , 16:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на ошибки тех, кто предлагает снизить нештрафуемый порог скорости в населенных пунктах до 10 километров в час.

«Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы», — отметил Володин в ТГ-канале.

В связи с этим непонятно, для чего это все предлагается, если нет желающих поддержать эти инициативы, рассуждает спикер Госдумы.

«В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне депутат от «Единой России» Родион Букачаков внес в Госдуму законопроект о штрафе в 500 рублей за превышение скорости на 10−20 км/ч в черте города. В нижней палате парламента уже не раз критиковали подобные инициативы.

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