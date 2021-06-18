Тюмень, 18 июня, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Тюмени родственникам погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Александра Шадрина вручили личные вещи, найденные поисковиками на полях сражений подо Ржевом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Лейтенант Александр Шадрин

Торжественное вручение прошло у мемориала «Прощание», на гранитных плитах которого высечено имя бойца.

Лейтенант Александр Шадрин 1924 года рождения воевал в составе сибирских полков. В декабре 1941 года его, 16-летнего, из Тюменского городского военкомата направили в Новосибирское пехотное училище. Затем был Калининский фронт. Родственники лишь знали о гибели Александра. Тщетно искали место захоронения.

В апреле 2021 года участниками поисковых отрядов «Норд» из Сургута и «Медведь» из Старой Руссы при проведении полевых работ в рамках поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были обнаружены останки бойца Красной Армии. По вкладышу из медальона были установлены данные о безымянном солдате.

Останки лейтенанта Александра Шадрина из Тюмени 22 июня 2021 года с воинскими почестями будут погребены на мемориальном кладбище Ржева. Спустя 79 лет герой обретёт покой в братской могиле рядом со своими боевыми товарищами.