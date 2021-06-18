Варшава, , 16:18 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 18 июня провели телефонные переговоры по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пщидач журналистами.

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По его словам, разговор представителей двух стран коснулся, в первую очередь, сферы безопасности, а конкретно — военного присутствия США в Восточной Европе.

«Мы получили от американской стороны очень важный для нас сигнал. США подтвердили свое активное участие на восточном фланге НАТО и присутствие своих военных в Польше. Это же Джо Байден сказал и Владимиру Путину. Так что, не может быть и речи о каких-либо агрессивных действиях в отношении стран-союзниц по НАТО», — заявил Пшидач.

Дипломат также сообщил, что с инициативой провести телефонные переговоры выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы обсудить итоги встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в рамках этого мероприятия Путин и Байден концептуально обсудили вопросы и достигли определённых «пониманий».