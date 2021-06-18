Ярославль, 18 июня, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Ярославле загорелся подвал одного из зданий на улице Кирова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

Место возгорания

Пожар начался в пешеходной части улицы Кирова в 13.24 18 июня. Само здание офисное, здесь находится одно из городских кафе, ателье по пошиву одежды, а часть помещений и вовсе занимают подразделения самого управления МЧС.

«Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Открытый огонь был потушен в 14:01. Предварительно возгорание случилось из-за неисправностей в электропроводке», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Собственник помещения и точная причина возгорания устанавливается.