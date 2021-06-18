Сингапур, , 16:14 — REGNUM Посольство Индонезии в Сингапуре приглашает индонезийскую диаспору принять участие в продвижении туризма и инвестиций, сообщает Antara.

Посол подчеркнул, что продвижение Индонезии является одной из основных задач индонезийских представителей за рубежом.

По словам посла, необходимо активное участие различных элементов общества, особенно индонезийской диаспоры, проживающей за границей.

Ведущими туристическими направлениями Индонезии являются озера Тоба, Белитунг, Танджунг Лесунг, Тысячи островов, Боробудур, национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру, Лабуан Баджо и Комодо.

Как сообщало ИА REGNUM, Лабуан Баджо в провинции Восточная Нуса-Тенгара готовится стать местом проведения встреч G20.

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