Минск, , 16:14 — REGNUM «Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику», — заявил 18 июня Александр Лукашенко при назначении новых послов Белоруссии и чиновников провинциальной «вертикали власти».

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Новые послы постсоветской республики отправятся в Исламскую республику Иран, в Монголию и на Кубу. Лукашенко также назначил зампредов Гостаможкомитета и Комитета госконтроля. Новое начальство появилось у секретариата верхней палаты белорусского Нацсобрания, БЖД, РУП «Белфармация», в областях и районах республики.

«Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением», — сказал Лукашенко.

Он дал ценные указания по работе с кадрами на местах с учётом поствыборных потрясений, отметив: «Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив — установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов: пусть себя покажут до конца года, а дальше — принимайте решения».

Особое внимание было уделено городу Пинску в Брестской области, где граждане массово вышли на улицы протестовать против фальсификации президентских выборов и обратили в бегство брошенных на их разгон сотрудников МВД. «Пинск для нас — очень важный город. На особом контроле. Поэтому я на вас очень рассчитываю, — сказал Лукашенко. — Проблемы, которые там были, никуда не делись. Процентов на 25−30 они остались. И вы должны их увидеть и решить».

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«Обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко обратил внимание на кадровую специфику, комментируя назначение Романа Мельника главой администрации Ленинского района Минска. «Главой администрации Ленинского района вам работы хватит — не меньше, чем в милиции, — сказал он отставному милиционеру. — Надо посмотреть, как военный человек сработает на этой должности. Я уже давно говорил: у нас много ребят, которые и на пенсию уходят пораньше. Слушайте, они еще нам пользу принесут на других должностях. Поэтому надо смотреть на это. Не надо бояться, что «а, вот Лукашенко делает ставку на военных».