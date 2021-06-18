Анталья, Турция, , 23:30 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала 18 июня приняла участие в заседании форума сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Заседание состоялось в турецком городе Анталья.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступая перед коллегами, Гервала заявила, что все страны должны знать реальность независимости Косово.

В своей речи Гервала отметила важность регионального сотрудничества для противостояния угрозам, выделенным на последних саммитах G7 и НАТО. К числу таких вызовов косовский дипломат отнесла пандемию и отсутствие безопасности.

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