Москва, , 16:14 — REGNUM Народный артист и общественный деятель Дмитрий Певцов принял решение выдвигаться в депутаты Государственной думы РФ как независимый кандидат. Сегодня, 18 июня, он подал документы в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №200 города Москвы.

Дмитрий Певцов подал документы на выдвижение в Государственную думу РФ Кирилл Журавок

По словам Дмитрия Певцова, он уверен, что ему удастся собрать необходимое количество подписей (20 000). В сборе поможет движение «Добровольцы Певцова», сформированное его соратниками и жителями районов округа.

«Знаете, можно в теплой компании ругать власть и чиновников, брюзжать о несправедливости и безнаказанности. А можно сделать шаг. Я его сделал, — заявил Дмитрий Певцов. — Подал документы. Теперь мне предстоит собрать 20 000 подписей москвичей — тех, кто мне поверит и пойдет за мной. Уверен, России как воздух нужен новый курс, национальная идея, где главным будет простой человек, гражданин».

Первоочередными задачами для себя Певцов определил отмену пенсионной реформы, корректировку закона о культуре, содействие развитию системы доступных детских и юношеских творческих центров, включая центры научно-технического творчества. Также он продвигает инициативы о сохранении чистоты русского языка и формировании государственной идеологии в ответ на попытки иностранных государств навязать нам чуждый этнический контекст. В ходе публичных выступлений Дмитрий Певцов большое внимание уделял и необходимости борьбы с этнической преступностью и коррупцией в России.

Дмитрий Певцов подал документы на выдвижение в Государственную думу РФ Кирилл Журавок

За последние месяцы Дмитрий Певцов сумел наладить контакты с большинством общественных организаций и независимыми активистами районов 200 Медведковского округа, что, как он считает, поможет ему в ходе избирательной кампании.

Дмитрий Певцов сыграл главную роль в самой нашумевшей театральной премьере этого года — «Лавр» в театре МХАТ, на протяжении многих лет он занят во множестве постановок театра «Ленком», включая знаменитую «Юнону и Авось». Также в истории Певцов более 70 ролей в кино и сериалах, таких как «Бандитский Петербург», «По прозвищу Зверь», «Снайпер», «Падение империи», «Турецкий гамбит»…

В состав 200 избирательного округа входят территории московских районов Алтуфьевский, Северное и Южное Медведково, Отрадное, Северный, Лианозово и Бибирево.