Вена, , 23:56 — REGNUM Какой президент Косово Вьоса Османи в Анталье участвовала в саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, премьер-министр кокосового Альбин Курти принимал участие в очередном саммите по Западным Балканам в Вене.

Как сообщает албанское новостное агенство Telegrafi, в рамках саммита канцлер Австрии Себастьян Курц провел встречу с специальным представителем Евросоюза по диалогу белграда и приштины Мирославом Лайчаком. Австрийский политик пообещал странам Западных Балкан 1 млн доз вакцины от коронавируса, призвал Евросоюз сдержать обещания о начале переговоров, данные странам региона, и поддержал диалог между Косово и Сербией.

Если встреча в Вене в основном была посвящена роли Евросоюза на территории региона Западные Балканы, то в рамках саммита процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе основное место заняли проблемы более широкой повестки — НАТО, Глобальное управление.