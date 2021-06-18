Тула, 18 июня, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Тульские власти найдут способ компенсировать часть потерь при организации фестиваля «Дикая мята», который пришлось отменить из-за эпидемиологической ситуации. Об этом говорилось на встрече, которую 18 июня провёл губернатор Тульской области Алексей Дюмин с генеральным продюсером фестиваля «Дикая мята» Андреем Клюкиным и генеральным директором ООО «Центр событийного туризма» Адрианом Хмельницким, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

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«Понимаю, что произошел форс-мажор, который создал критическую ситуацию для вас как организаторов, для участников и гостей фестиваля. Но жизнь и здоровье людей — на первом месте. Мы обязательно найдём способ компенсировать вам часть потерь. Я дам соответствующее поручение председателю правительства. Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область гордится тем, что именно она стала площадкой для ежегодного проведения фестиваля. Однако за последние два дня эпидемиологическая ситуация в Тульской области и соседних субъектах страны кардинально поменялась, резко выросло число заболевших и госпитализированных с ковидом. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора было принято нелегкое решение о введении запрета на все концертно-развлекательные мероприятия, а также ряда других ограничений в регионе.

«Это было тяжелое решение для всех, но мы понимаем сложившуюся ситуацию. Сейчас для нас главное — работа с посетителями и возмещение средств за приобретенные билеты», — сказал генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 июня власти Тульской области сообщили о введении запрета на проведение массовых концертно-развлекательных мероприятий, в том числе — широко анонсированного фестиваля «Дикая мята».