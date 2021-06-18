Минск, , 15:52 — REGNUM В Минск с рабочим визитом прибыла делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем российского оборонного ведомства Татьяной Шевцовой. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.

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В ходе встречи Шевцовой с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным стороны обсудили вопросы поставок продукции военного назначения, а также ремонта и модернизации вооружения и военной техники, состоящих на вооружении в белорусских вооружённых силах.

Глава минобороны Белоруссии поблагодарил военное ведомство России за большой вклад, вносимый РФ в укрепление взаимодействия в военно-финансовой и экономической сферах деятельности между Москвой и Минском.

В пресс-службе добавили, что российская делегация также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию создания финансовой службы ВС Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте было заявлено, что министерства обороны России и Белоруссии создадут три учебных центра для совместной подготовки военнослужащих. Они будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях Российской Федерации и Гродненской области Белоруссии.