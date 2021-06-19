Анталья, Турция, , 22:39 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала 18 июня провела встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях саммита процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Саммит прошел в Анталье.

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В пресс-релизе, опубликованном МИД Косово, сообщается, что Гервала поблагодарила Чавушоглу за поддержку и постоянное сотрудничество. Стороны обсудили недавние события в регионе Западные Балканы.

Гервала сообщила Чавушоглу о приоритетах правительства Альбина Курти во внешней политике и стороны выразили интерес к углублению экономического сотрудничества в сфере торгового обмена и прямых инвестиций.

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