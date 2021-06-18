Анкара, , 23:51 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 18 июня приняла участие в ежегодном саммите процесса сотрудничества в юго-восточной Европе. Саммит состоялся в турецком городе Анталья.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступая перед собравшимися, Османи подчеркнула, что региональное сотрудничество важно и необходимо, но обязательным его условием является взаимное уважение стран региона Западные Балканы друг к другу и признание независимости Косово.

По словам Османи, независимость Косово является «необратимой реальностью».

Сообщается, что в ходе саммита Османи также обсуждала с другими участниками проблемы глобального потепления и пандемию COVID-19.

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