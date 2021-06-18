Джакарта, , 15:45 — REGNUM Министр связи Индонезии Джонни Плейт заявил, что Лабуан Баджо в провинции Восточная Нуса-Тенгара готовится стать местом проведения встреч G20, сообщает Antara.

Предварительное мероприятие G20 пройдет в Лабуан Баджо.

В 2023 году состоится Азиатский саммит, который также планируется провести в Лабуан Баджо.

Президент Индонезии Джоко Видодо дал указание продолжить развивать Лабуан Баджо как сверхприоритетного направления для международных встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдёт в провинции Восточная Нуса-Тенгара в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Саммит G20 пройдёт в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара