Кострома, 18 июня, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Костромской области по данным на 18 июня занято 85% из 385 больничных коек, развернутых для пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Https://www.adm44.ru Специализированная койка для больного коронавирусом

Сейчас в больницах находится 327 жителей области. С начала недели число пациентов выросло в 1,9 раза. 14 июня в ковид-клиниках лечились 169 человек.

В настоящее время приём пациентов с коронавирусом ведут шесть учреждений здравоохранения региона. В их числе окружная больница Костромского округа No1, окружная больница Костромского округа No 2, Костромская областная клиническая больница имени Королева, больницы Шарьи, Галича и Волгореченска.

С 21 июня регион увеличит число «коронавирусных» коек - 75 мест будет организовано в городской больнице Костромы, дополнительные 20 коек для детей откроют в окружной больнице Костромского округа No1. Сейчас для маленьких пациентов с диагнозом COVID-19 в медучреждении открыто 20 коек, почти все они заняты.