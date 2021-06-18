Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM Власти Казахстана намерены сильнее укреплять партнерство с США, заявил заместитель главы казахстанского МИД Акан Рахметуллин на заседании комиссии по расширенному стратегическому партнерству между США и Казахстаном. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Мы намерены и дальше углублять наше расширенное стратегическое партнерство в духе дружбы, взаимного уважения и доверия», — заявил Рахметуллин.

По его словам, отношения двух стран укрепились с декабря 2020 года, когда состоялось предыдущее заседание комиссии. Он подчеркнул, что США — надёжный стратегический партнёр Казахстана с первых дней независимости республики.

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