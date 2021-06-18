Кишинёв, , 16:13 — REGNUM Апелляционная палата (АП) Кишинёва, отменив решение Центризбиркома Молдавии об открытии за рубежом 146 избирательных, фактически аннулировала эти участки. Об этом, как передаёт 18 июня новостной портал Actualitati, заявил член ЦИК страны Владимир Шарбан.

Он отметил, что участки для голосования за границей, согласно законодательству, должны быть открыты за 35 дней до выборов, назначенных на 11 июля. Этот срок уже истёк.

«Мы столкнулись с дилеммой — что делать дальше», — сказал член ЦИК журналистам.

Шарабан заявил, что решение Апелляционной палаты нужно обжаловать в Верховном суде, а обсуждать открытие новых участков уже поздно.

Напомним, АП Кишинёва 17 июня на основании обращений членов нескольких партий отменила решение ЦИК Молдавии организовать 146 участков за рубежом и рекомендовала увеличить их количество до 190.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Молдавии обязали изменить число избирательных участков за рубежом