Одесса, Украина, , 15:37 — REGNUM Фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805, а также эсминец ВМС Великобритании HMS Defender D36 вошли 18 марта в морской порт Одессы. Об этом 18 июня сообщает местное издание «Думская».

По информации журналистов, британский эсминец встретился с лоцманским катером и пришвартовался у 19-го причала морвокзала.

Также указывается, что около 12:00 (совпадает с мск) у 18-го причала встал нидерландский фрегат. При этом данные корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца Queen Elizabeth, который недавно вышел в кругосветный поход.

Кроме того, отмечается, что до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные учения с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «не имеет и не будет иметь права» вето на вступление Украины в Североатлантической альянс.