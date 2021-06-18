Ярославль, 18 июня, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославле в кафе «Sweet Pepper» пройдёт выездная вакцинация для сотрудников, привиться смогут и гости заведения. Об этом рассказал владелец заведения Юрий Примышев.

Юрий Примышев в кафе

Информация о том, что добровольная вакцинация сотрудников пройдёт прямо в кафе, появилась 16 июня на официальной странице группы во «ВКонтакте».

"Друзья, ориентировочно, 25 июня в «Перце», без визита в поликлинику, пройдет первый этап вакцинации сотрудников. Добровольно!», — было написано в сообщении.

Попутно кафе предложило привиться и своим постоянным посетителям, отметив, что они смогут сделать это прямо во время обеда.

Корреспондент ИА REGNUM связался с владельцем заведения Юрием Примышевым, чтобы выяснить у него о причинах такого решения.

«Учитывая события в Москве, буквально 2−3 дня назад, когда появились первые слухи об ограничениях для сферы общепита. Учитывая это и то, что статистика там растёт и мы от них недалеко, то прикинули, что в конце-концов и до нас это дойдёт. Так как сейчас вакцинация бесплатная и пока есть возможность — мы обратились в мэрию. Нам пошли навстречу», — рассказал ресторатор корреспонденту ИА REGNUM.

Перед тем как принять окончательное решение, Юрий пообщался с коллегами — владельцами других ресторанов на улице Кирова.

«В общем чате поговорили с другими рестораторами на Кирова — кто-то тоже захотел вакцинироваться таким способом. Пообщались со своими ребятами, многие согласились, потому что многие не хотят вакцинироваться не потому, что не доверяют вакцине. Просто у них такое ощущение, что вот сейчас идти в поликлинику, там сидеть в очереди… И это очень удобно, если к нам придут и провакцинируют. Поэтому большинство сотрудников и заведений на Кирова эту идею поддержало», — отметил Юрий Примышев.

По итогу от вакцинации отказалось всего два сотрудника кафе, которые решили регулярно сдавать ПЦР-тесты. Также Юрий Примышев решил, что если вакцинация в любом случае будет выездная, то можно привить и гостей заведения — если они сами захотят.

«Это же удобно, на самом деле. Сидишь ешь, кофе пьёшь — заодно можно сразу вакцинироватьсся. У мэрии спросили, возможно ли привлекать своих гостей, которые тоже хотят вакцинироваться. Они дали добро — чем больше, тем лучше. У нас буквально за два дня ещё человек 7 гостей записалось», — рассказал ресторатор.

Несмотря на это, введение обязательной вакцинации Юрий не поддерживает и считает, что это должно быть добровольным решением каждого человека.

«Я против обязательной вакцинации. Но учитывая ситуацию, все эти тенденции — может быть проще и привиться. Но в любом случае — нельзя людей заставлять, не важно в сфере общепита или нет. Можно же тесты предоставлять — ходи, каждые две недели предоставляй тесты», — пояснил свою позицию бизнесмен.

Юрий собирается привиться вместе со своими сотрудниками, чтобы не было проблем с бизнесом, а гостям было спокойнее. Для вакцинации вторым компонентом медики приедут в кафе ещё раз.