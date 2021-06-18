Ватикан, , 15:31 — REGNUM Храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме передан в пользование Грузинской православной церкви (ГПЦ) на 70 лет. Такое решение принято в Ватикане, сообщает 18 июня ИА Красная Весна.

Вопрос о передаче храма президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с викарием Папы Римского в Римской епархии кардиналом Анджело де Донати. Глава грузинского прихода в Риме архимандрит Иоанн (Хелая) поблагодарил понтифика за такое решение и назвал его историческим.

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