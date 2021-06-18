Таллин, , 15:20 — REGNUM Таллиннское городское собрание утвердило количественный состав следующего созыва народных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе таллинской мэрии, отметив, что соответствующий вопрос был вынесен на голосование в горсобрание вечером 17 июня.

Решено не менять количество мест в главном законодательном органе таллинской власти — 79 депутатов.

Подтверждено решение о том, что Таллинское городское собрание избирается в восьми округах, и мандаты распределяются следующим образом: от Хааберсти — 9, Кесклинна — 10, Кристийне — 8, Ласнамяэ — 16, Мустамяэ — 11, Нымме — 8, Пирита — 7 и от Пыхья-Таллинна — 10 депутатов.

Таким образом, предположения эстонских СМИ об увеличении числа депутатов накануне осенних выборов 2021 года оказались не оправданными. Выборы пройдут 17 октября.

Согласно Закону о местных выборах, собрание местного самоуправления с числом жителей более 300 000 человек должно состоять не менее чем из 79 депутатов. Население Таллина превысило отметку в 400 0000 жителей еще в апреле 2007 года. В настоящий момент таллинцев больше 426 000.