Берлин, , 15:17 — REGNUM Правительство Германии непоследовательно и чересчур осторожно действует в отношении турецких правых экстремистов. Об этом заявил германский политик турецкого происхождения из партии «Левые», депутат бундестага Севим Дагделен, сообщает 18 июня ИА Красная Весна.

По его словам, власти буквально на цыпочках отплясывают перед «Серыми волками» удивительно осторожный танец. Дагделен предположил, что турецкие «Серые волоки» вступили в привилегированный диалог с Берлином.

Так, в Германии организацию «Турецко-исламский союз Европы» отнесли к «Серым волкам», но не запретили ей участвовать в Немецкой исламской конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая молодёжная организация ультраправых националистов «Серые волки» существует с 1969 года. Осенью 2020 года бундестаг попросил о запрете деятельности этого движения в Германии, но получил отказ.

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