Варшава, , 15:11 — REGNUM Специальный корреспондент Польского Радио (Polskie Radio) в Брюсселе Беата Пломецкая в радиоэфире заявила, что ей стало известно о том, что Варшава передала на рассмотрение Еврокомиссии документы о кибератаках на электронную почти и соцсети ряда польских чиновников и депутатов.

«Один из европейских дипломатов, который предпочел остаться анонимным, сообщил мне, что кибератаки на почтовые ящики и соцсети польских чиновников станут одной из тем предстоящей в понедельник, 21 июня, встречи министров иностранных дел 27 стран ЕС, которая пройдет в Люксембурге. Брюссель уже получил важные документы из Варшавы», — заявил польская журналистка.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая кибератака на официальные лица в Польше, по официальной версии Варшавы, началась на прошлой неделе. Тогда, по сообщениям властей, неизвестные якобы взломали электронную почту главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика и почтовый ящик его жены, а также их аккаунты в социальных сетях. Позже о взломе данных стало известно еще от нескольких депутатов Сейма.