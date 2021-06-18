Рига, , 15:10 — REGNUM Возможностью вновь принимать посетителей воспользовалось после отмены ковид-ограничений воспользовалась лишь треть спортцентров и фитнес-залов Латвии. Об этом сообщил телеканал LTV7, отметив, что основная причина — прежние клиенты, которые явно не спешат вернуться.

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«В час приходило в среднем 4 человека, это очень мало. Раньше в этот же период к нам приходили от 75 до 150 человек в час. Цифры просто ужасные. Мы понимаем, что сейчас мы занимаемся благотворительностью», — рассказал Евгений Беляков, глава сети спортзалов Lemon Gym в Латвии.

Одна из причин отсутствия клиентов — необходимость сделать ковид-тест тем посетителям, кто не вакцинирован или не переболел коронавирусом и не имеет соответствующего официального подтверждения. Если все клиенты зала привиты или переболели, то никаких ограничений нет, включая ношение масок.

Продолжается активная вакцинация самих работников спортцентров. «У нас привит один работник. Все остальные получили либо 1-ю дозу, либо 2-ю — и ждут, когда пройдут эти 14 дней», — добавил Беляков.

На малом количестве сказывается и наступление летнего сезона, так как люди выбирают спортивные занятия на свежем воздухе, берут отпуска или проводят время по-другому.

Спортивные центры Латвии были закрыты с 21 декабря 2020 года. 15 июня 2021 года было объявлено о смягчении прежних ковид-ограничений.