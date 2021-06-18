Борисоглебский, Ярославская область, 18 июня, 2021, 15:15 — ИА Регнум. 18 июня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал старт строительству новой школы в селе Вощажниково Борисоглебского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Старт строительства школы в Вощажниково

На церемонии приемки первого бетона присутствовали председатель совета директоров акционерного общества «Группа компаний «ЕКС» Максим Крылов, директор действующей школы, учителя.

«Школа в селе — это всегда центр, объединяющий вокруг себя всю общественную жизнь. И здесь, в Вощажниковской школе смогли создать такую семейную, дружескую атмосферу, в которой приятно учиться. И, конечно, это неправильно, когда школа не может принять всех детей, проживающих вокруг неё, и они вынуждены ездить на учёбу в районный центр», — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — А перспективы у этой территории очень хорошие. В селе создано крупное сельскохозяйственное производство. Неподалёку расположен пограничный учебный центр, с которым школа тесно сотрудничает. Так что недостатка в учениках не будет».

О новом здании для школы Дмитрия Миронова просили жители района. На поиск средств и возможностей начать строительство ушло несколько лет. Во время своего визита в регион в марте 2020 года проект поддержал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Новая школа будет построена в рамках государственной программы «Развитие образования в Ярославской области», региональной целевой программы «Образование в Ярославской области». Завершить строительство планируется до конца 2022 года.

Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместятся классы начального обучения, слесарная и столярная мастерские, кухня, библиотека, большой спортивный зал, класс скульптуры, рисунка и живописи, хореографии, медкабинет, музей и гардеробы. На втором — помещения для средних и старших классов, актовый зал, класс народного искусства, оркестровый класс, класс фортепиано.

Школа рассчитана на 240 учащихся с первого по одиннадцатый класс. Обучаться в ней смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. В здании предусмотрены расширенные дверные проемы для инвалидов-колясочников, стационарная платформа-подъемник и лифт.