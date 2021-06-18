Дмитрий Миронов дал старт строительству новой школы в Борисоглебском районе
Борисоглебский, Ярославская область, 18 июня, 2021, 15:15 — ИА Регнум. 18 июня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал старт строительству новой школы в селе Вощажниково Борисоглебского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
На церемонии приемки первого бетона присутствовали председатель совета директоров акционерного общества «Группа компаний «ЕКС» Максим Крылов, директор действующей школы, учителя.
О новом здании для школы Дмитрия Миронова просили жители района. На поиск средств и возможностей начать строительство ушло несколько лет. Во время своего визита в регион в марте 2020 года проект поддержал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Новая школа будет построена в рамках государственной программы «Развитие образования в Ярославской области», региональной целевой программы «Образование в Ярославской области». Завершить строительство планируется до конца 2022 года.
Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместятся классы начального обучения, слесарная и столярная мастерские, кухня, библиотека, большой спортивный зал, класс скульптуры, рисунка и живописи, хореографии, медкабинет, музей и гардеробы. На втором — помещения для средних и старших классов, актовый зал, класс народного искусства, оркестровый класс, класс фортепиано.
Школа рассчитана на 240 учащихся с первого по одиннадцатый класс. Обучаться в ней смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. В здании предусмотрены расширенные дверные проемы для инвалидов-колясочников, стационарная платформа-подъемник и лифт.
Справка: Существующая сегодня в селе школа основана в 1868 году и не может вместить всех учеников. Из-за нехватки мест обучающихся приходится возить в Борисоглебскую школу №2. В настоящее время в учреждении работает квалифицированный коллектив педагогов и сотрудников. С 2010 года на базе школы при поддержке 5-го пограничного учебного центра ФСБ России действует кадетский класс. Вощажниковская школа находится в числе лучших среди сельских учебных заведений в регионе. Впервые Дмитрий Миронов побывал здесь в 2018 году на празднике по случаю 150-летнего юбилея учебного заведения. Тогда все почетные гости приняли участие в посадке деревьев будущего яблоневого сада.