18 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 16:16 — REGNUM Губернатор штата Техас Грег Эббот подписал законопроект, позволяющий носить короткоствольное оружие без лицензии, проверки личности и тренировки. Таким образом, штат снял оставшиеся ограничения на ношение оружия.

Пистолет Петр Данилов © Красная Весна

«Это простое восстановление конституционного права техасцев согласно Второй поправке, права людей хранить и носить оружие», — ранее подчеркнул сенатор Чарльз Швертнер.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект встретил сопротивление со стороны сторонников ужесточения законодательства в области гражданского оборота оружия, а также правоохранительных органов, которые заявили, что изменения в законе поставят людей под угрозу. Со своей стороны Национальная стрелковая ассоциация поддержала законопроект в законодательном органе, где доминируют республиканцы, заявив, что это «самая значительная мера по защите прав на оружие» в истории Техаса.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под постом губернатора. Многие осудили Эббота за то, что он решил заняться принятием данного закона и строительством стены на американо-мексиканской границе в тот момент, когда в штате фиксируются серьезные перебои с электричеством, а жители страдают от чрезвычайно высокой температуры.

Губернатор штата Техас Грег Эббот (сс) Gage Skidmore

«Как мило, спасибо. Мне точно понадобится мой пистолет, когда я буду сидеть в темноте, умирая от жары, потому что ERCOT (Совет по надежности электроснабжения Техаса) не может предоставить достаточно энергии. Так было и тогда, когда мы замерзали (а некоторые люди умирали!) этой зимой. Избиратели, не забывайте об этих трагедиях, когда придет время выборов. Есть претенденты-республиканцы на пост губернатора? Есть?» — осуждает губернатора Paul_KH.

«Ох, спасибо! Теперь в Техасе оружию безопаснее, чем людям», — отмечает Michele.

«Объясните мне вот что: с «конституционным разрешением» на ношение оружия и с увеличением числа людей, носящих оружие, как полиция узнает, кто в перестрелке является плохим парнем? Это безумие», — считает @dwright100.

«Вспомните об этом в следующий раз, когда Эббот будет посылать свои сожаления и молитвы. Не прошло и недели после последнего массового расстрела. Отвратительно», — пишет @Doomguy461.

«Проголосуйте против него! Уберите эту заразу из Техаса!!! Пусть ваши голоса будут услышаны!!» — призывает OldTimeGamer.

Губернатор штата Техас Грег Эббот и президент США Джо Байден в Техасе (сс) The White House

«Легко исправить проблему, которой не существует! В следующий раз попытайся исправить реальную проблему», — советует SA Mexican.

«Наша самая большая проблема не в том, что люди не имеют достаточного доступа к оружию. Это политический театр. Занимайтесь реальными проблемами, а не теми, которые вы придумываете для получения легких побед», — пишет Amanaemonesiac.

«Как насчет электрической сети? Почему вы берете на себя ответственность за все вопросы, кроме тех, которые реально влияют на повседневную жизнь техасцев? Невероятно», — восклицает @robertchaplll.

«Техасцы платят федеральные налоги, которые помогают поддерживать/обслуживать энергосистему. Может быть, Грег Эбботт заставит Техас присоединиться к национальной энергосистеме, чтобы техасцы могли получать электричество, за которое уже выплатили налоги?» — предлагает Sonya in TX.

«Как можно понять по внешнему виду, на сколько законопослушен гражданин? Значит, теперь любой может носить оружие, но и любого могут осудить, если он не выглядит законопослушным?» — интересуется @ERIKA9694.

«Вам следует начать продавать пистолеты в автоматах в аэропортах», — пишет Todd.

Капитолий штата Техас (сс) LoneStarMike

«Почините электросистему!!! Я могу драться с любым, кто попытается отобрать у меня оружие. Но я не могу драться с телефонным столбом из-за того, что он не работает. ИСПРАВЬТЕ! ЭТУ! ЭЛЕКТРОСИСТЕМУ!» — просит James Bucnh.

«Вот почему я не буду посещать Техас и не потрачу там ни цента до тех пор, пока в штат не вернется разумное законодательство и здравый смысл», — заявляет Michele B.

«Далее вы должны создать в Техасе кладбище для людей, которым нравится иметь электричество», — предполагает @mas0n.

«В Техасе пропадает электричество, жара поднимается до 54 градусов, не говоря уже о том, что все наши продуктовые запасы в холодильнике и морозильной камере портятся. Но все станет хорошо, как только вы достроите стену», — жалуется UnitedWeStand.

Ранее губернатор Эбботт официально объявил о первом этапе осуществления его плана по строительству стены на границе с Мексикой, выделив $250 млн аванса для поиска менеджера проекта и подрядных организаций.

Пограничный забор между Эль-Пасо (Техас, США) и Хуаресом (Мексика) (сс) Dicklyon

ИА REGNUM напоминает, что в феврале в Техасе ударили аномальные холода и миллионы жителей американского штата оказались без электричества.

По данным Совета по обеспечению электроснабжения Техаса (Ercot), более 2,7 млн домохозяйств штата остались без электричества.