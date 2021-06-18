Рига, , 15:06 — REGNUM Завершение традиционного телевещания на русском языке гостелеканала Латвии LTV7 и перенос его деятельности в интернет означают потерю серьёзной доли привычной телеаудитории. Об этом заявила главный редактор русского вещания канала Екатерина Сафронова, сообщил rus.lsm.lv.

По ее подсчётам, уйдет немалая часть зрителей из примерно 40 000 человек, которые ежедневно смотрели информационную программу местных новостей «Сегодня вечером».

Прямые трансляции прежних телепередач LTV7 будет вестись на новостном портале rus.lsm.lv, который станет, по словам Сафроновой, основной площадкой государственного вещания Латвии на русском языке.

Сообщается, что таким образом прекращается многолетняя история русского телевещания в Латвии. Ивар Аболиньш, глава Национального совета по электронным СМИ, заявил, что доволен переходом в интернет, так как это, по его мнению, позволит увеличить аудиторию телеканала. По его утверждению, в последнее время программы LTV7 смотрело не более 3000 человек.