Берлин, , 15:12 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой немецкого МИД Хайко Маасом. Об этом 18 июня сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

«23 июня канцлер примет госсекретаря США Блинкена. В этот день он принимает участие в берлинской конференции по Ливии», — сказал он.

Кроме этого, Зайберт уточнил, что 23 июня американский госсекретарь также проведет встречу с главой министерства иностранных дел ФРГ.

«Речь будет идти обо всех внешнеполитических темах, которые поднимались на последних саммитах», — уточнил официальный представитель правительства Германии и добавил, что 24 июня политики возложат венки у Мемориала жертвам Холокоста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что власти США выступают против газопровода «Северный поток — 2».