Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 18 июня, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Ребёнок из Москвы получил травмы, отдыхая в верёвочном парке в Костромской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

СУ СКР по Костромской области Место происшествия

Инцидент произошёл 16 июня. Четырнадцатилетняя девочка-подросток проходила полосу препятствий на территории парк-отеля в Красносельском районе.

В какой-то моменттрос, держащий ребёнка, оборвался. Подросток упал вниз с высоты 2,5 метров. Врачи констатировали у пострадавшей множественные ушибы и ссадины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».