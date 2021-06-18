Ярославль, 18 июня, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Ежегодный всероссийский праздник поэзии в музее-усадьбе Н.А. Некрасова «Карабиха» отменён в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Музей-усадьба Карабиха

«Принято решение об отмене праздника поэзии в Карабихе 3 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Просим учесть в работе», — сообщили в пресс-службе музея.

54-й праздник поэзии должен был пройти в музее 3 июля 2021 года. В этом году праздник планировался масштабным в связи с 200-летием Николая Некрасова.