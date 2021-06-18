Москва, , 14:51 — REGNUM Законопроект, предполагающий повышение возраста, с которого можно приобретать оружие, внес в Госдуму госсовет Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Парламентарии предлагают прописать на уровне федерального закона, что «право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года».

Граждане, проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, имеют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения также до достижения возраста 21 года, следует из проекта закона.

При этом предлагается установить, что «возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, спортивного оружия, может быть снижен не более чем на пять лет по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации».

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