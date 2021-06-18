Москва, , 14:55 — REGNUM О мероприятиях, запланированных у президента России Владимира Путина в этом году на 22 июня, День памяти и скорби, будет сообщено позднее. Об этом 18 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сообщим (о мероприятиях российского президента 22 июня) своевременно», — сказал он.

При этом на вопрос о том, намерен ли глава Российского государства 22 июня посетить Брест для того, чтобы принять участие в акции по высадке деревьев в память о погибших защитниках Брестской крепости, представитель Кремля ответил отрицательно.

«Нет, не планируется», — указал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления о «провале» России в вопросе борьбы с пандемией коронавируса является полной глупостью, и говорят об этом лишь невежды.