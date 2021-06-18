Москва, , 14:48 — REGNUM Белорусский МИД проинформировал российских коллег о задержанных в Минске гражданах России, в том числе — о 23-летней Софье Сапеге. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил 18 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

«Владимир Владимирович Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Белоруссии российскими гражданами, имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова», — отметил Лавров и подчеркнул, что российская дипмиссия особенно внимательно следит за этой ситуацией.

Он добавил, что проблем с консульским доступом нет, услуги адвокатов оплачивает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Лавров выразил надежду, что ситуация с задержанными скоро разрешится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отец девушки Андрей Сапега попросил президента БелоруссииАлександра Лукашенко вернуть Софью в Россию. Софью Сапегу задержале в Минске в мае после экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair.

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