Киев, , 14:48 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины в большинстве своем проигнорировали пленарное заседание парламента сегодня, 18 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как объявил спикер Рады Дмитрий Разумков, на момент начала заседания в зале было зарегистрировано всего 132 народных депутата из 450.

Разумков заявил, что это антирекорд посещаемости заседаний Рады, и предположил, что такая низкая явка связана с состоявшимся накануне матчем Евро-2020 с участием сборной Украины.

Отметим, что главной темой заседания был отчет правительства Украины о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса. Ранее депутаты настаивали на этом отчетё и подчеркивали его важность для подготовки к следующему отопительному сезону.

Лидеры фракции «Слуга народа» и президент Зеленский отсутствие депутатов этой политической силы в парламенте пока не комментировали.