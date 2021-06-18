Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Советник президента США рассказал о встрече Джозефа Байдена с Владимиром Путиным совсем не то же, что сам американский президент: таким образом Джейк Салливан отчитался перед монстром антироссийской истерии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 июня.

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Как сообщалось ранее, Салливан заявил, что Байден во время переговоров «бросил вызов« Владимиру Путину «по целому ряду вопросов«, связанных с правами человека, и что он вовсе не был «чрезмерно дружелюбен», как предположили некоторые американские СМИ.

« Создаётся впечатление, что сотрудники президента Байдена отчитываются за него перед некой вышестоящей инстанцией, задание которой на переговоры с президентом России заключалось в том, чтобы обострить отношения.

Наш президент, мы помним, по итогам состоявшегося разговора сказал, что между ним и Байденом не было никакой враждебности. Что, хотя по многим позициям оценки разошлись, стороны продемонстрировали желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Путин также сказал, что это был «весьма конструктивный разговор». Кстати говоря, предложение о встрече исходило от Байдена, причём после того, как тот дал удовлетворившие нашего президента объяснения по поводу его известного неумного высказывания. И главное, что сказал Владимир Путин, — это то, что, когда президенты двух великих держав встречаются с целью наладить отношения, идти на обострение, пугать друг друга бессмысленно.

Да и сам Байден, что немаловажно, говорил после женевской встречи, что с его стороны в адрес Путина обвинений и угроз не было.

А вот помощник Байдена Салливан начинает вещать нам о «вызове», который Байден «бросил российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов».

Кстати говоря, о том, что ответил Путин на постановку Байденом вопроса о правах человека в России, известно: в самих США с этим дело обстоит просто плохо. Что же касается «препятствий работе западных СМИ», то кому бы это говорить, но не тем, кто не пустил российские СМИ на пресс-конференцию президента США.