Киев, , 14:40 — REGNUM Министерство культуры Украины внесло в «чёрный список» лидера российской музыкальной группы «Земляне» Сергея Скачкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причины, по которым Скачков был внесен в список, не уточняются.

В настоящее время в «чёрном списке» минкультуры Украины находятся 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, черный список деятелей культуры власти Украины обнародовали в августе 2015 года. В него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

Кроме того, служба безопасности Украины (СБУ) ведёт расследование против 59 российских артистов, которые «незаконно посещали Крым». Поводом для расследования стал донос, составленный Израильской ассоциацией актёров «Маген».

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