Москва, , 14:38 — REGNUM Иностранные выпускники Военной академии Генерального штаба (ВАГШ) Вооружённых сил РФ способны направить полученные знания на обеспечение стабильности в своих государствах, заявил 18 июня начальник ВАГШ ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии.

«Хочу отметить высокий уровень подготовки и организованности выпускников зарубежных государств, завершивших сегодня обучение в академии Генерального штаба. Уверен, что полученные знания будут направлены на обеспечение мира и стабильности в ваших государствах, способствовать укреплению взаимного доверия и развитию международного военного сотрудничества между нашими странами», — заявил Зарудницкий.

Как отметил, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, который вручил дипломы выпускникам Военной академии, в академии обучаются военнослужащие иностранных государств, с которыми у России единые приоритеты.

«Выпускников академии всегда отличали высокий профессионализм, широкий военный кругозор, развитые способности к аналитической работе и принятию всесторонне обоснованных решений», — подчеркнул он.

«Сегодня в общем строю находятся представители вооружённых сил иностранных государств, с которыми Российскую Федерацию объединяют единые приоритеты — добрососедство, взаимное доверие, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность», — указал Герасимов.

По его словам, «с этими государствами у России сохранятся единый вектор и динамика отношений в военной сфере, а количество совместных мероприятий международного военного сотрудничества увеличится».

Лучшим выпускникам вуза в 2021 году впервые вручены медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба». Медаль имеет две степени: первой, золотой, удостаиваются военнослужащие, сдавшие все экзамены, зачеты и итоговые аттестационные испытания с оценкой «отлично», а серебряной медалью второй степени награждаются выпускники, получившие наряду с отличными не более 30% хороших оценок.

За 189 лет в стенах ВАГШ подготовлено более 25 тысяч генералов, адмиралов и офицеров для Вооружённых сил страны.